— Не буду раскрывать детали контракта Константина, но мы не заинтересованы в его продаже в любой другой российский клуб.
Напомним, Константин Тюкавин является воспитанником московского “Динамо”. Действующее трудовое соглашение форварда сборной России с бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Тюкавин забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. На это ему понадобилось 37 матчей.
Источник: “РБ Спорт”
Гафин: “Динамо” не заинтересовано в продаже Тюкавина в любой другой российский клуб
Глава совета директоров “Динамо” Дмитрий Гафин высказался о будущем форварда Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"