– Тюкавин лучший игрок сезона, но после Глушенкова. Однако тут я предвзят. Для меня Максим лучший.
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард “Динамо” Константин Тюкавин забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 29 матчах. Максим Глушенков принял участие в 28 играх. В активе полузащитника “Локомотива” шесть голов и 17 результативных передач.
Отметим, что ранее Максим Глушенков играл под руководством Игоря Осинькина. Он выступал в составе самарских "Крылья Советов" до перехода в московский "Локомотив".
Источник: “Матч ТВ”
Осинькин: Тюкавин лучший игрок сезона, но после Глушенкова
Главный тренер “Крыльев Советов” Игорь Осинькин назвал двух лучших игроков этого сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"