— Все новости о трансферах, все комментарии будут даны по окончании текущего сезона.
Ранее стало известно о том, что капитан московского “Спартака” Георгий Джикия покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Игрок и команда приняли решение не продлевать текущее трудовое соглашение, которое истекает в июне. Об этом пресс-служба красно-белых сообщила вчера, 18 мая 2024 года.
Источник: “РБ Спорт”
Гафин: возможное подписание Джикии в “Динамо”? Все новости о трансферах будут по окончании сезона
Глава совета директоров “Динамо” Дмитрий Гафин высказался о возможном подписании защитника “Спартака” Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"