- Останется ли Джикия в РПЛ? Думаю, что да, должен. Как мне кажется, в командах первой восьмёрки ему будет сложно, а во второй наверняка кому-то пригодится. Потянут ли они его финансово? То, что было в "Спартаке", конечно, нет. Тут уже вопрос не в деньгах, а в том, что хочет сам Георгий. И хочет ли он играть на уровне РПЛ? - цитирует Бушманова Metaratings.ru.
Ранее стало официально известно, что 30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия покинет команду по завершении сезона на правах свободного агента - в связи с истечением срока действия контракта. В весенней части сезона футболист сыграл в двух матчах красно-белых во всех турнирах с общим игровым временем 47 минут, всего на счету Георгия в этом сезоне 11 встреч с общим игровым временем 753 минуты и ни одного результативного действия.
Бушманов: в командах первой восьмёрки РПЛ Джикии будет сложно, а во второй наверняка кому-то пригодится
Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов оценил дальнейшие перспективы центрального защитника Георгия Джикии после ухода из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"