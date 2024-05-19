- "Зенит" в матче с "Ахматом" может потерять очки, ведь грозненцы сейчас на ходу. Пришёл хороший тренер Адиев, он что-то подключил и подвинтил, поэтому команда побежала и заиграла. По итогу пять побед подряд, и на матч с "Зенитом" у "Ахмата" много мотивации. На питерцев все настраиваются, и все хотят их обыграть. Тем более у нападающих "Зенита" чёрная полоса, они не забивают, - передаёт слова Терёхина "Чемпионат".
19 мая в 19:00 в Грозном пройдёт матч 29 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Зенит". Сине-бело-голубые с 51 очком в 28 матчах занимают третье место в чемпионской гонке, отставая от "Краснодара" на 2 очка и от "Динамо" на 5 очков при игре в запасе. Чтобы стать чемпионами в шестой раз подряд, петербуржцам необходимо выиграть оба последних матча и надеяться на поражение "Динамо" от "Краснодара" в последнем туре.
"Зенит" не может победить в 4 последних матчах РПЛ подряд (=1-3), "Ахмат" под руководством главного тренера Магомеда Адиева одержал 5 побед в чемпионате кряду.
Терёхин: "Зенит" с "Ахматом" может потерять очки. У Адиева команда побежала и заиграла
Фото: Rusfootball.info