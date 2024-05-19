"Если честно, не ожидал, что с "Динамо" буду бороться за чемпионство так рано. Поживём и увидим, но у нас есть всё для того, чтобы стать чемпионами. Я этого жду. Конечно, собираюсь посмотреть матч "Зенита". Может, соберёмся вместе", - сказал Чавес.
После 29 сыгранных матчей динамовцы набрали 56 очков, в недавней игре 29-го тура подопечные Марцела Лички одержали победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:1. "Краснодар" обыграл "Сочи" и сейчас занимает вторую строчку с 53-мя баллами. Петербуржский "Зенит" имеет в своем активе 51 балл и одну игру в запасе, "сине-бело-голубые" сыграют в 29-м туре с грозненским "Ахматом", матч состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00. "Динамо" и "Краснодар" столкнутся между собой в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги, "Зенит" встретится с "Ростовом".
Источник: "Чемпионат"
Луис Чавес: не ожидал, что с "Динамо" буду бороться за чемпионство в РПЛ
Мексиканский полузащитник "Динамо" Луис Чавес прокомментировал участие "бело-голубых" в чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"