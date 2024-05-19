В эти минуты идет матч 29-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Зенитом", счет был открыт уже на 4-й минуте, Вендел отдал пас на Кассьерру, форвард, находясь в штрафной, продавил защитника и точно пробил с близкого расстояния.
В случае победы петербуржцы наберут 54 очка и будут отставать от лидера "Динамо" на два балла, у "бело-голубых" 56 очков за 29 игр.
Кассьерра вывел "Зенит" вперед в матче с "Ахматом" на четвертой минуте
"Зенит" повел в счете в матче с грозненским "Ахматом", гол забил колумбийский нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра.
Фото: ФК "Зенит"