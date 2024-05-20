"Тепло попрощались в раздевалке. Думаю, что наше общение с ним не теряется. Для всех это грустно и очень весомый момент в жизни. Георгий - легенда этого клуба. Как партнер и друг это очень большая потеря для всех нас", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
Вчера, 19-го мая, московский "Спартак" на своём поле одержал победу над казанским "Рубином" в матче 29-го тура РПЛ со счётом 3:1. Этот матч стал последним для капитана "красно-белых" Георгия Джикии на домашнем стадионе "Спартака" - защитник покинет клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.
Джикия выступал за "Спартак" с января 2017 года - защитник провёл за московский клуб 215 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 5 миллионов евро.
Защитник "Спартака" Маслов: Джикия - легенда "Спартака", это большая потеря для нас
Защитник "Спартака" Павел Маслов высказался об уходе Георгия Джикии из клуба.
Фото: ФК "Спартак"