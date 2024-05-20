"Я доволен тем, как "Краснодар" сыграл против "Сочи", мы точно заслужили победу в этой игре. Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких играх, главное – игра команды и ее успех. Я доволен командой", - цитирует Кордобу "РБ Спорт".
Джон Кордоба уходит с поля без забитых мячей в последних четырёх турах РПЛ. В текущем сезоне форвард провёл за "Краснодар" 31 матч и отметился 17-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 12 миллионов евро.
После 29-ти сыгранных туров "быки" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего московского "Динамо" на три очка. В последнем туре чемпионата России-2023/2024 команды проведут очную встречу.
Кордоба: меня не беспокоит, что я не забиваю в нескольких играх
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о своей безголевой засухе.
Фото: ФК "Краснодар"