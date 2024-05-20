"Можно сказать, сейчас в команде поникшее настроение. Всё понимаем. Будем готовиться к "Локомотиву", постараемся их обыграть. А там уже будем надеяться. Конечно, будем до последнего верить. Только это и остается", - цитирует Ковалёва "Матч ТВ".
В 29-м туре РПЛ калининградская "Балтика" на выезде уступила "Ростову" в 29-м туре РПЛ со счётом 1:2. После 29-ти сыгранных туров команда Сергея Игнашевича занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 26 очков.
В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "Балтика" сыграет на домашнем стадионе с московским "Локомотивом", который располагается на четвёртой строчке с 50-ю очками. Напомним, что калининградский клуб проводит первый сезон в РПЛ после выхода из Первой Лиги.
Полузащитник "Балтики" Ковалёв - о поражении "Ростову": сейчас в команде поникшее настроение - всё понимаем
Полузащитник "Балтики" Юрий Ковалёв высказался о поражении "Ростову" в 29-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Балтика"