В рамках 29-го тура РПЛ 19 мая в Грозном состоялась встреча "Ахмата" и "Зенита". Петербуржцы обыграли хозяев со счетом 1:5, все пять голов забил нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра.
После игры в сторону технической зоны "Зенита" прилетела пустая пластиковая бутылка. Как уточнил глава КДК Артур Григорьянц, предмет был запущен с трибуны А болельщиков "Ахмата". Бутылка угодила Васильеву в голову. Этот эпизод рассмотрят на ближайшем заседании комиссии КДК.
Источник: РИА Новости
КДК РФС рассмотрит эпизод с броском бутылки в голову игрока "Зенита" после матча с "Ахматом"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит на предмет нарушений бросок бутылки с трибун в игрока "Зенита" Дмитрия Васильева после игры с "Ахматом" (1:5).
Фото: ФК "Зенит"