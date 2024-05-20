Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Тюмень
17:00
КАМАЗНе начат
Арсенал Тула
17:45
АкронНе начат
Нефтехимик
18:00
ЛенинградецНе начат
Кубань
18:00
ХимкиНе начат
Сокол
18:00
ВолгарьНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ВеронаНе начат
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат

КДК РФС рассмотрит эпизод с броском бутылки в голову игрока "Зенита" после матча с "Ахматом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит на предмет нарушений бросок бутылки с трибун в игрока "Зенита" Дмитрия Васильева после игры с "Ахматом" (1:5).
Фото: ФК "Зенит"
В рамках 29-го тура РПЛ 19 мая в Грозном состоялась встреча "Ахмата" и "Зенита". Петербуржцы обыграли хозяев со счетом 1:5, все пять голов забил нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра.

После игры в сторону технической зоны "Зенита" прилетела пустая пластиковая бутылка. Как уточнил глава КДК Артур Григорьянц, предмет был запущен с трибуны А болельщиков "Ахмата". Бутылка угодила Васильеву в голову. Этот эпизод рассмотрят на ближайшем заседании комиссии КДК.

Источник: РИА Новости

Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится