"Я считаю, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Парень, конечно, глупость сморозил, но реакция на его слова чрезмерна. Я считаю, надо оставить его в покое и заниматься другими, более важными делами!", - цитирует Губерниева "СЭ".
Сегодня, 21-го мая, депутат Госдумы Николай Новичков обратился к генеральному прокурору с просьбой провести расследование в отношении полузащитника "Рубина" Руслана Безрукова, который после победы над "Зенитом" в 21-м туре РПЛ (2:0) пошутил, что "ждёт деньги на карточку от "Краснодара".
В текущем сезоне Руслан Безруков провёл за казанский клуб 23 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 700 тысяч евро. После 29-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 41 очко.
Губерниев: считаю, надо оставить Безрукова в покое и заниматься другими, более важными делами
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обращение депутата Госдумы к генеральному прокурору с просьбой провести расследование в отношении игрока "Рубина" Руслана Безрукова.
Фото: ФК "Рубин"