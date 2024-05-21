"Мне кажется, главная причина нынешних результатов команды состоит в том, что мы объединилась. "Динамо" - одна большая семья. Мы можем стать чемпионами. Стал ли "Зенит" слабее в этом сезоне? Я не помню, чтобы "Зенит" был когда-либо слабой командой. Просто в последних играх "Зенит" неожиданно потерял очки", - цитирует Гагнидзе Metaratings.
После 29-ти сыгранных туров московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю очками и опережает петербургский "Зенит" на два очка. "Краснодар" замыкает тройку лидеров и отстаёт от "бело-голубых" на три очка. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Марцела Лички сыграет с "быками" на выезде, а подопечные Сергея Семака примут на своём поле "Ростов".
Напомним, что петербургский клуб является бессменным чемпионом РПЛ на протяжении пяти последних сезонов. "Бело-голубые" в последний раз становились чемпионами страны в 1976 году, а "Краснодар" никогда не выигрывал этот трофей.
Полузащитник "Динамо" Гагнидзе назвал главную причину нынешних результатов команды
Полузащитник московского "Динамо" Лука Гагнидзе рассказал о главной причине нынешних результатов "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"