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Голкипер "Зенита" Адамов: что думают болельщики других клубов о нас, никак не волнует

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Голкипер петербургского "Зенита" Денис Адамов высказался о давлении на команду со стороны болельщиков других клубов.
Фото: ФК "Зенит"
"У нас есть свои болельщики, свои семьи, есть потрясающий город Санкт-Петербург, где все поддерживают нас. Для своих мы хотим только побеждать, а что думают болельщики других клубов о нас, никак не волнует", - цитирует Адамова "Матч ТВ".

После 29-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. В 30-м туре РПЛ команда Сергея Семака примет на своём стадионе "Ростов".

В текущем сезоне Денис Адамов принял участие в 14-ти матчах петербургского "Зенита", в которых пропустил восемь мячей и шесть раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего голкипера в 900 тысяч евро.

Зенит Денис Адамов
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