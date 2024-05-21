"Тем, кто плохо учился в школе, можно выучить географию Европы. Сложно сказать, почему выбор делается в пользу иностранцев. Я скажу элементарную вещь: "Спартак" - народная команда с огромной армией болельщиков. А сегодня идут по другому пути, "Спартак" европеизируют. Видимо, мода сегодня на иностранцев. Но важнее стилистика. Где этот комбинационный футбол, спартаковские кружева, тотальное владение мячом?" - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
Московский "Спартак" объявил о назначении новым главным тренером команды сербского специалиста Деяна Станковича, который ранее возглавлял итальянскую "Сампдорию", сербскую "Црвену Звезду" и венгерский "Ференцварош". К своей новой работе экс-футболист миланского "Интера" приступит с начала нового сезона.
15-го апреля из "Спартака" был уволен испанский главный тренер Гильермо Абаскаль. Команду в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера возглавил босниец Владимир Слишкович. Ранее Слишкович работал в "Спартаке" ассистентом в тренерском штабе Гильермо Абаскаля.
Ташуев: "Спартак" европеизируют. Кто плохо учился в школе, может выучить географию Европы по главным тренерам
Экс-наставник "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал назначение главным тренером "Спартака" серба Деяна Станковича.
Фото: "Матч ТВ"