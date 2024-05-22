"Что касается будущего Ленини, пока все сложно. Через 12 дней наш контракт с ним истекает, не знаю, продолжим ли мы с ним работу", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Кевин Ленини, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за "Краснодар" с сентября 2022 года. В этом сезоне 27-летний хавбек принял участие в 19 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Контракт игрока с "быками" истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Ленини в 1,2 миллиона евро.
Агент - о будущем Ленини: пока все сложно
Агент хавбека "Краснодара" Кевина Ленини Пьер Фернандес рассказал о будущем своего клиента.
Фото: Чемпионат.com