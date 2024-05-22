"Новый контракт? Мы не раскрываем детали переговоров, сейчас все сосредоточены на последней игре команды. Кайо счастлив в "Краснодаре", - цитирует агента "РБ Спорт".
Кайо, выступающий на позиции защитника, играет за "Краснодар" с июля 2019 года. Его нынешний контракт с клубом истекает этим летом. В нынешнем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 11 матчах за краснодарцев в РПЛ, провел на поле 849 минут и отличился одним забитым мячом. Также на счету Кайо две полные игры в Кубке России.
Агент - о новом контракте Кайо: сейчас все сосредоточены на игре с "Динамо". Он счастлив в "Краснодаре"
Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: "Спорт уик-энд"