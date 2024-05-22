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"РБ Спорт": "Краснодар" готов предложить Мусаеву полноценный двухлетний контракт

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Мурад Мусаев может остаться на посту главного тренера "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Как утверждает "РБ Спорт", руководство "Краснодара" готово предложить главному тренеру Мураду Мусаеву полноценный контракт. Сообщается, что это будет двухлетнее соглашение с опцией продления. По окончании сезона стороны обсудят все детали, на данный момент сделка еще не заключена.

Напомним, 40-летний специалист вернулся в "Краснодар" в марте этого года, сменив на посту главного тренера команды Владимира Ивича. Действующее соглашение Мусаева истекает в конце нынешнего сезона.

За один тур до конца чемпионата России "быки" занимают 3-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего московского "Динамо" составляет 3 очка. От "Зенита", идущего на втором месте, краснодарцы отстают на один балл.

Мурад Мусаев Краснодар
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