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Костанца: на данный момент я игрок "Крыльев", у меня остался еще один матч

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Опорник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца поделился мыслями о своем будущем в клубе.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
"На данный момент я игрок "Крыльев", поэтому просто думаю о выступлении за клуб. У меня остался еще один матч, и я не хочу говорить о чем-то другом", - приводит слова Костанцы "СЭ".

Бразильский легионер Фернандо Костанца выступает в самарских "Крыльях Советов" с января 2022-го года. За его трансфер молдавскому "Шерифу" было заплачено 800 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Костанцы 3+2 по гол+пас в 25-ти матчах РПЛ.

После 29-ти туров "Крылья Советов" с 40 очками занимают в турнирной таблице РПЛ 9-е место. В заключительном туре самарский клуб примет на своем поле "Пари НН".

Фернандо Костанца Крылья Советов
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