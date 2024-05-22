"На данный момент я игрок "Крыльев", поэтому просто думаю о выступлении за клуб. У меня остался еще один матч, и я не хочу говорить о чем-то другом", - приводит слова Костанцы "СЭ".
Бразильский легионер Фернандо Костанца выступает в самарских "Крыльях Советов" с января 2022-го года. За его трансфер молдавскому "Шерифу" было заплачено 800 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Костанцы 3+2 по гол+пас в 25-ти матчах РПЛ.
После 29-ти туров "Крылья Советов" с 40 очками занимают в турнирной таблице РПЛ 9-е место. В заключительном туре самарский клуб примет на своем поле "Пари НН".
Костанца: на данный момент я игрок "Крыльев", у меня остался еще один матч
Опорник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца поделился мыслями о своем будущем в клубе.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"