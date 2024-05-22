"Зарегистрирован иск Мамаева П.К. к Мамаевой А.Н. о взыскании неосновательного обогащения", - сказано в электронной базе судов общей юрисдикции Москвы.
Алана Мамаева ранее сообщала в своих соцсетях, что получила от бывшего мужа судебную претензию. Она рассказала, что Павел Мамаев требует с нее деньги, которые он ей переводил, когда пара находилась в браке, речь идет о сумме в 10,2 миллиона рублей.
Ранее в СМИ сообщали, что у Павла Мамаева имеется задолженность по алиментам на сумму более 1 миллиона рублей. За долг по алиментам футболисту запретили выезжать за границу.
Источник: РИА Новости
Павел Мамаев подал в суд иск о неосновательном обогащении к экс-жене Алане Мамаевой
Бывший игрок "Краснодара" и сборной России Павел Мамаев хочет взыскать с бывшей жены Аланы Мамаевой деньги за "неосновательное обогащение", он подал ису в суд.
Фото: РИА Новости