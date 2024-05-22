Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
22:00
БайерНе начат

Павел Мамаев подал в суд иск о неосновательном обогащении к экс-жене Алане Мамаевой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Краснодара" и сборной России Павел Мамаев хочет взыскать с бывшей жены Аланы Мамаевой деньги за "неосновательное обогащение", он подал ису в суд.
Фото: РИА Новости
"Зарегистрирован иск Мамаева П.К. к Мамаевой А.Н. о взыскании неосновательного обогащения", - сказано в электронной базе судов общей юрисдикции Москвы.

Алана Мамаева ранее сообщала в своих соцсетях, что получила от бывшего мужа судебную претензию. Она рассказала, что Павел Мамаев требует с нее деньги, которые он ей переводил, когда пара находилась в браке, речь идет о сумме в 10,2 миллиона рублей.

Ранее в СМИ сообщали, что у Павла Мамаева имеется задолженность по алиментам на сумму более 1 миллиона рублей. За долг по алиментам футболисту запретили выезжать за границу.

Источник: РИА Новости

Павел Мамаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится