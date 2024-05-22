По информации источника, лидер чемпионата Франции уже связывался с руководством краснодарского клуба по поводу трансфера 25-летнего вратаря. В конце текущего сезона заканчивается контракт у Кейлора Наваса, Сафонова видят в качестве дублера основного вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы.
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара", в текущем сезон он провел 29 матчей за "быков" во всех турнирах», в которых пропустил 27 мячей и 10 раз играл на ноль. За национальную команду голкипер сыграл 13 матчей. В турнирной таблице "Краснодар" идет на третьем месте, набрав 53 очка за 29 туров.
Источник: Legalbet
Источник: голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов может перейти в ПСЖ
ПСЖ заинтересован в голкипере "Краснодара" и сборной России Матвее Сафонове, сообщил источник.
Фото: ФК "Краснодар"