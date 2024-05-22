"Динамо" - лучший клуб РПЛ по очкам? И по игре команда более стабильна. Игра у подопечных Лички более согласованная и насыщенная. Центр неплохо выглядит. Атака великолепная. Поэтому "Динамо" сильнее "Краснодара" по игре, но в таком матче, который может решить судьбу, все возможно", - поделился Наумов.
Московское "Динамо" возглавляет чемпионскую гонку за тур до финиша чемпионата России. В активе подопечных Марцела Лички 56 очков в 29-ти матчах, что на 2 больше, чем у ближайшего преследователя, "Зенита". "Краснодар" отстает от "Динамо" на 3 очка и занимает 3-е место в таблице.
В заключительном 30-м туре РПЛ "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром", а "Зенит" примет на своем поле "Ростов". Для того, чтобы одержать победу в сезоне "бело-голубым" достаточно не проиграть "горожанам". В случае победы "Краснодара" и не победы "Зенита" с "Ростовом", чемпионом страны станет "Краснодар".
Источник: "Евро-футбол"
Наумов: "Динамо" - лучший клуб РПЛ по очкам и по игре, но в матче с "Краснодаром" всё возможно
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов оценил выступления "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"