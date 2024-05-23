"Думаю, "Зенит" дома "Ростов" обыграет. Если выбирать среди трёх команд, то фавориты гонки - "Зенит" и "Краснодар". "Динамо" часто везло, забивали на последних минутах, но не сказать, что они играют супер", - цитирует Тарханова "LegalBet".
По итогам 29-ти туров РПЛ первое место в турнирной таблице с 56-ю очками занимает "Динамо". Действующий чемпион страны "Зенит" идет на 2-й строчке с 54-мя очками, а "Краснодар" замыкает тройку лидеров с 53-мя очками.
В заключительном туре "Зенит" примет на своем поле "Ростов", а "Динамо" и "Краснодар" сыграют друг с другом на поле "быков". Для победы в сезоне "бело-голубым" достаточно не проиграть "Краснодару" в последнем матче сезона.
"Зенит" станет чемпионом, если переиграет "Ростов", а "Краснодар" окажется сильнее "Динамо". "Краснодару" для завоевания золота необходима своя победа и потеря очков "Зенитом" в матче с "Ростовом".
Тарханов: фавориты чемпионской гонки - "Зенит" и "Краснодар". "Динамо" часто везло, забивали на последних минутах
Российский тренер Александр Тарханов оценил шансы "Динамо", "Зенита" и "Краснодара" на победу в РПЛ.
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