- У "Динамо", конечно, больше шансов, потому что им ничейка нужна, но "Краснодар" зато играет дома - они понесутся как сумасшедшие. Единственное, что обе команды в равных условиях - и те могут перегореть, ничего не показать, и эти. Думаю, что игра будет до гола, потому как одни забьют - закроются, вторые, наоборот. Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух… Ни у одной, ни у другой команды этого нет, - передаёт слова Заварзина Vprognoze.ru.
В рамках 30 тура Российской премьер-лиги в Краснодаре встретятся занимающий третью строчку турнирной таблицы с 53 очками в 29 матчах "Краснодар" и находящееся на первом месте с 56 очками в 29 матчах московское "Динамо". Бело-голубым достаточно сыграть с "быками" вничью, чтобы обеспечить себе чемпионское звание по итогам текущего сезона. Чёрно-зелёные также могут стать чемпионами - для этого им необходимо собственная победа над "Динамо", а также потеря очков идущим на втором месте "Зенитом" в домашней игре с "Ростовом".
Кто станет чемпионом, кто вылетит напрямую, кто пойдёт в стыки? Все интриги 30 тура сумасшедшего сезона РПЛ-2023/2024
Заварзин: ни у "Динамо", ни у "Краснодара" нет харизмы, чемпионского духа. Обе команды бесхребетные
Экс-генеральный директор московского "Динамо" Юрий Заварзин высказался о противостоянии бело-голубых с "Краснодаром" в выездном матче 30 тура РПЛ за возможное чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"