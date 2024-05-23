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Александр Филимонов высказался о голкиперах московского "Спартака"

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Экс-игрок сборной России Александр Филимонов высказался о голкиперах московского "Спартака".
Фото: Global Look Press
"Я давно говорю, что мне импонирует игра Селихова, но Максименко сейчас выступает тоже уверенно, хорошо. Тренерский штаб выбирает основного голкипера исходя из тренировочного процесса. Хорошо, что есть конкуренция, и играет тот, кто в лучшей форме", - цитирует Филимонова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Александр Селихов провёл за московский "Спартак" одиннадцать матчей, в которых пропустил 12 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в четырёх встречах. Александр Максименко принял участие в 28-ми встречах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл "на ноль". После 29-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 49 очков. Ранее клуб объявил, что новым главным тренером команды станет Деян Станкович, который ранее работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".

Александр Филимонов Александр Максименко Илья Свинов Александр Селихов
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