"Я давно говорю, что мне импонирует игра Селихова, но Максименко сейчас выступает тоже уверенно, хорошо. Тренерский штаб выбирает основного голкипера исходя из тренировочного процесса. Хорошо, что есть конкуренция, и играет тот, кто в лучшей форме", - цитирует Филимонова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Александр Селихов провёл за московский "Спартак" одиннадцать матчей, в которых пропустил 12 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в четырёх встречах. Александр Максименко принял участие в 28-ми встречах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл "на ноль". После 29-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 49 очков. Ранее клуб объявил, что новым главным тренером команды станет Деян Станкович, который ранее работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Александр Филимонов высказался о голкиперах московского "Спартака"
Экс-игрок сборной России Александр Филимонов высказался о голкиперах московского "Спартака".
Фото: Global Look Press