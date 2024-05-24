"Игра с "Ахматом" - самый важный матч сезона для "Факела". Надо умереть на поле, но выиграть. Дай бог, чтобы мы остались в РПЛ напрямую", - приводит слова Калинина "Чемпионат".
Воронежский "Факел" после 29-ти сыгранных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 29-ю очками и располагается в зоне стыковых матчей. Столько же очков набрал располагающийся на 14-й строчке "Пари НН". На 1 очко больше - у "Оренбурга" и "Урала". "Балтика" занимает 15-е место в таблице и имеет в своем активе 26 очков.
В заключительном 30-м туре РПЛ "Факел" примет на своем поле "Ахмат". Грозненский клуб является единственным, кто обеспечил себе ту строчку в турнирной таблице, на которой располагается. "Ахмат" идет на 10-м месте с отрывом от 11-го в 5 очков и таким же отставанием от 9-го.
Защитник "Факела" Калинин: матч с "Ахматом" - самый важный в сезоне. Надо умереть, но выиграть
Футболист "Факела" Игорь Калинин высказался о предстоящем матче своей команды против "Ахмата" в 30-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"