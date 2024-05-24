"Смородская? Мне очень нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе. Это говорит о том, что наш футбол - самый демократичный вид спорта. Почему попал в немилость к Мостовому и Канчельсису? Не готов ответить. Я просто очень тронут, что они за нас переживали, внимательно следили за "Химками". Благодарен им за эту поддержку", - приводит слова Талалаева "СЭ".
Подмосковные "Химки" под руководством российского тренера Андрея Талалаева обеспечили себе возвращение в РПЛ спустя год после вылета за тур до конца сезона в Первой лиге. После 33-х матчей команда возглавляет чемпионскую гонку с 63-мя очками и отрывом в 2 очка от махачкалинского "Динамо", которое также обеспечило себе повышение в классе.
Ольга Смородская, занимавшая ранее пост президента московского "Локомотива", в апреле 2023-го года раскритиковала решение руководства "Химок" назначить Андрея Талалаева главным тренером команды и предположила, что с ним команда вылетит из РПЛ. В мае того же года Смородская заявила, что Талалаев не сможет вернуть "Химки" в Премьер-лигу за один сезон, добавив, что "не верит в этого специалиста".
Тренер "Химок" Талалаев - о Смородской: мне очень нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев оценил экспертность экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской, а также бывших футболистов Александра Мостового и Андрея Канчельскиса.
Фото: официальный сайт РПЛ