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Пименов: для "Динамо" матч с "Краснодаром" - самый важный за 50 лет

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Экс-нападающий московского "Динамо" Руслан Пименов ответил на вопрос об ожиданиях от выездного матча бело-голубых с "Краснодаром" в рамках 30 тура РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Эта встреча мне видится абсолютно непредсказуемой. "Краснодар" играет дома достаточно мощно, полный стадион болельщиков. Но для "Динамо" этот матч - самый важный за 50 лет. С 1976 года они не были чемпионами, и сейчас надо просто делать новую российскую историю, - передаёт слова Пименова Metaratings.ru.

В матче 30 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Динамо" встретятся команды с третьей и первой строчек турнирной таблицы, претендующие на чемпионство.

Бело-голубым необходимо и достаточно не проиграть "быкам", чтобы завоевать золотые медали без оглядки на параллельные матчи. "Краснодару" для выхода на итоговое первое место нужна собственная победа, а также потеря очков "Зенитом" в домашнем матче с "Ростовом".

Кто станет чемпионом, кто вылетит напрямую, кто пойдёт в стыки? Все интриги 30 тура сумасшедшего сезона РПЛ-2023/2024

Динамо Краснодар Руслан Пименов
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