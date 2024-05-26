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“СЭ”: у Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с “Динамо”

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Российский нападающий Федор Смолов может сменить клубную прописку в предстоящее межсезонье.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает источник, опция автоматического продления контракта Смолова с “Динамо” не сработала. Нападающий не выполнил прописанные условия по количеству игрового времени и голевых действий.

Однако отмечается, что будущее 34-летнего игрока находится под вопросом. Смолов и “Динамо” еще могут договориться о новом трудовом договоре.

Напомним, текущее соглашение Смолова с бело-голубыми истекает в июне.

Источник: “СЭ”

Федор Смолов Динамо
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