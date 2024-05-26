Как сообщает источник, опция автоматического продления контракта Смолова с “Динамо” не сработала. Нападающий не выполнил прописанные условия по количеству игрового времени и голевых действий.
Однако отмечается, что будущее 34-летнего игрока находится под вопросом. Смолов и “Динамо” еще могут договориться о новом трудовом договоре.
Напомним, текущее соглашение Смолова с бело-голубыми истекает в июне.
Источник: “СЭ”
“СЭ”: у Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с “Динамо”
Российский нападающий Федор Смолов может сменить клубную прописку в предстоящее межсезонье.
Фото: ФК "Динамо"