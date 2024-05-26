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Мостовой: не вижу в победе "Зенита" чемпионского характера

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру "Зенита" в матче с "Ростовом" (2:1), в котором "сине-бело-голубые" стали чемпионами.
Фото: ФК "Зенит"
"Это был самый интересный сезон за последние несколько лет. Все хотели увидеть интригу, и здорово, что мы ее получили. Но многие не рады, что именно "Зенит" все-таки выиграл. И действительно — как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте? Не вижу в победе "Зенита" чемпионского характера", - сказал Мостовой.

В 30-м заключительном туре РПЛ определялось, какой из клубов станет чемпионом. "Зениту" нужно было побеждать самому и рассчитывать на поражение московского "Динамо" в Краснодаре. Даже ничья делала "бело-голубых" чемпионами, но динамовцы потерпели неудачу. В ходе игры подопечные Марцела Лички дважды попадали в штангу, но так и не смогли забить чемпионский гол, "быки" выиграли со счетом 1:0.

В параллельной игре "Зенит" проводил матч с ростовчанами на своем поле, пропустили первыми, но потом в ворота гостей поставили пенальти, который петербуржцы успешно реализовали. На 85-й минуте бразильский новобранец "сине-бело-голубых" Артур забил гол не без ошибки голкипера Сергея Песьякова. Вратарь отбил мяч из левого от себя угла, но футбольный снаряд отскочил от рук и залетел прямиком в ворота.

По мнению Мостового, игра у "Зенита" в решающей игре не складывалась, бывший игрок сборной России оценил удар Артура как неопасный.

"У "Зенита" в решающем матче игра совершенно не складывалась, и ничего не предвещало их победы. У них за всю встречу было всего полтора момента, и гол Артура в них явно не входит, так как это был просто удар в сторону ворот", - сказал Мостовой.

По итогам 30 туров чемпионом в шестой раз подряд и в десятый в истории стал петербургский "Зенит". Московское "Динамо", упустившее шанс на золотые медали впервые за 48 лет, в итоге довольствуется третьей строчкой, "Краснодар" занял второе место.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Александр Мостовой Зенит
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