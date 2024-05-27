"Спасибо болельщикам и журналистам. Посмотрим, что будет дальше. У меня впереди разговор с клубом. Нужно принять решение, которое будет хорошим и для меня, и, конечно, для команды. Потому что команда - самое важное", - приводит слова Слишковича "Матч ТВ".
Боснийский специалист Владимир Слишкович возглавлял московский "Спартак" в статусе исполняющего обязанности главного тренера с апреля текущего года. Он сменил у руля команды испанца Гильермо Абаскаля, который был уволен после поражения от "Сочи" (0:1) в 24-м туре РПЛ.
Под руководством Слишковича "Спартак" финишировал на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков по итогам 30-ти матчей. С нового сезона главным тренером "красно-белых" станет сербский тренер Деян Станкович, работавший ранее в итальянской "Сампдории" и венгерском "Ференцвароше".Матч ТВ
Слишкович - о возможном уходе из "Спартака": нужно принять решение, которое будет хорошим для всех
Тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался о своей дальнейшей карьере после завершения сезона в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"