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Бабич: хочу продолжать играть за "Спартак"

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Защитник "Спартака" Срджан Бабич заявил, что хочет остаться в клубе.
Фото: "Матч ТВ"
"Конечно, я хочу продолжать играть за "Спартак". У меня контракт с клубом. Вот и все", цитирует Бабича "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич может продолжить карьеру в сербской "Црвене Звезде", за которую уже выступал с 2017-го по 2018-й и с 2018 по 2022 год.

Действующий контракт 28-летнего игрока с "красно-белыми" рассчитан до конца июня 2026 года. В этом сезоне Бабич забил 3 мяча в 24 сыгранных матчах за российскую команду.

Срджан Бабич Спартак
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