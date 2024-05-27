"Конечно, я хочу продолжать играть за "Спартак". У меня контракт с клубом. Вот и все", цитирует Бабича "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич может продолжить карьеру в сербской "Црвене Звезде", за которую уже выступал с 2017-го по 2018-й и с 2018 по 2022 год.
Действующий контракт 28-летнего игрока с "красно-белыми" рассчитан до конца июня 2026 года. В этом сезоне Бабич забил 3 мяча в 24 сыгранных матчах за российскую команду.
Бабич: хочу продолжать играть за "Спартак"
Защитник "Спартака" Срджан Бабич заявил, что хочет остаться в клубе.
Фото: "Матч ТВ"