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Ташуев: с Квеквескири "Факел" точно продлевал контракт

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Бывший главный тренер "Факела" Сергей Ташуев рассказал о продлении контракта Ираклия Квеквескири с клубом.
Фото: ФК "Факел"
"С Ираклием точно продлевали контракт, еще когда я работал", - приводит слова Ташуева "РБ Спорт".

Опорный полузащитник Ираклий Квеквескири играет за "Факел" с лета 2022 года. По информации Transferemarkt его контракт с воронежским клубом истекает 30 июня этого года. В минувшем сезоне хавбек провел за "Факел" 31 матч и отметился одной голевой передачей. В марте игроку исполнилось 34 года.

Сергей Ташуев Ираклий Квеквескири Факел
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