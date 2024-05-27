Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фортуна
21:30
БохумНе начат

Слишкович: Москва и Воронеж – это футбольные города. Не считаю Питер футбольным городом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович не считает Санкт-Петербург футбольным городом.
Фото: РИА Новости
- Конечно, Москва – это футбольный город. Воронеж – футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть "Факел", который они любят и за который болеют. Я не считаю Питер футбольным городом.

"Зенит" по итогам прошедшего сезона российской Премьер-лиги набрал 57 очков и завоевал золотые медали чемпионата России, став одиннадцатикратным чемпионом страны. "Сине-бело-голубые" становились чемпионами в шести последних сезонах подряд. "Спартак" с 50 набранными очками финишировал на пятом месте.

В это воскресенье, 2 июня, "Зенит" сыграет против калининградской "Балтики" в финале Кубка России. Игра состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по столичному времени.

Источник: "Советский спорт"

Владимир Слишкович Спартак Зенит Факел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится