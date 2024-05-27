По информации "СЭ", "Краснодар" заинтересован в подписании соглашения с голкипером "Рубина" Юрием Дюпиным. Сообщается, что клуб планирует усиление позиции в случае трансфера Матвея Сафонова в "ПСЖ". Отмечается, что казанцы предложили Дюпину продлить контракт, истекающий этим летом, однако сам игрок склоняется к переходу в стан "быков".
Дюпин играет за "Рубин" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 36-летний вратарь провел за команду 29 матчей, в которых пропустил 35 голов и 9 раз отстоял на ноль.
Голкипер "Рубина" Дюпин может заменить Сафонова в "Краснодаре"
"Краснодар" заинтересован во вратаре казанского "Рубина" Юрии Дюпине.
Фото: "СЭ"