"Каждый год я верю в то, что мы можем стать чемпионами. Каждый год я надеюсь на это и со своей стороны прикладываю максимум усилий, чтобы быть готовым. Мы видели в матче с "Краснодаром", что всё было в наших руках, в следующем сезоне постараемся выиграть чемпионат", - цитирует Шунина "РБ Спорт".
Напомним, что в заключительном туре РПЛ московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (0:1), а "Зенит" на своём поле обыграл "Ростов" (2:1) и в шестой раз кряду стал чемпионом России. В текущем сезоне Антон Шунин провёл за "бело-голубых" 20 матчей, пропустил 26 мячей и трижды сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего вратаря в 500 тысяч евро, контракт вратаря с клубом истекает этим летом. "Бело-голубые" вылетели из Кубка России, уступив в Пути регионов московскому "Спартаку" со счётом 0:2.
Голкипер "Динамо" Шунин: каждый год я верю в то, что мы можем стать чемпионами
Голкипер "Динамо" Антон Шунин высказался о чемпионских амбициях команды.
Фото: ФК "Динамо"