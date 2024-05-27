"Если вспомнить наше чемпионство 1984 года, нас тогда на финише преследовал московский "Спартак". И все говорили: вот "Зенит" оступится, вот "Зенит" оступится. А мы не оступились. Набрали бы со "Спартаком" одинаковое количество очков, был бы назначен "Золотой матч". Это я к тому, что когда вырываешь титул в такой бескомпромиссной борьбе, он особенно ценен", - сказал Чухлов.
Чемпионская гонка в РПЛ длилась вплоть до последнего 30-го тура. Перед ним московское "Динамо" занимало лидирующую позицию с 56 очками, команде было достаточно ничьей, чтобы завоевать золотые медали, которые клуб не видел уже 48 лет. Но в Краснодаре подопечные Марцела Лички потерпели поражение со счетом 1:0, "бело-голубые" дважды попадали в каркас ворот, но так и не смогли забить чемпионский гол. У "Зенита" перед 30-м туром было 54 набранных балла, петербуржцы на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге одержали волевую победу над "Ростовом" (2:1) и после финального свистка праздновали шестое кряду и десятое в истории чемпионство.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-игрок "Зенита" Чухлов: когда вырываешь титул в такой бескомпромиссной борьбе, он особенно ценен
Бывший нападающий "Зенита", чемпион СССР Борис Чухлов прокомментировал чемпионство "сине-бело-голубых", добытое в последнем туре.
Фото: ФК "Зенит"