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Отец Сафонова - о трансфере голкипера в "ПСЖ": впереди паровоза бежать нельзя

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Евгений Сафонов, отец голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова прокомментировал информацию о возможном трансфере своего сына в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"
"Общался с Матвеем. Но комментировать ничего не буду. Почему? Не хочу. Я работаю в "Локомотиве-Кубань", у нас есть такая поговорка: "впереди паровоза бежать нельзя", слышали, наверное, да", - сказал Евгений Сафонов.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, "ПСЖ" находится на завершающей стадии переговоров с краснодарским клубом по переходу Матвея Сафонова. Сумма трансфера может составлять 20 миллионов евро и бонусы. Парижане считают 25-летнего российского голкипера очень талантливым, ожидается, что Сафонов будет дублером основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара", в текущем сезон он провел 30 матчей за "быков" во всех турнирах», в которых пропустил 27 мячей и 11 раз играл на ноль. По итогам сезона "быки" заняли второе место в РПЛ, в решающей игре команда обыграла "Динамо" (1:0), Сафонов вышел с первых минут и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Матвей Сафонов Краснодар ПСЖ
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