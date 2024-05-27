"Приятно, когда в концовке чемпионата непонятно, кто будет чемпионом. Чисто по-футбольному жалко "Динамо", потому что не использовали такой шансище. К сожалению, такая ситуация случилась. Надо отдать должное "Краснодару", так как они играли на победу", - сказал Юран.
Интрига в текущем сезона была до самого последнего тура. В решающей игре "Динамо" достаточно было сыграть вничью в гостях у "быков", но "бело-голубые" потерпели поражение в Краснодаре. По ходу матча подопечные Марцела Лички дважды попали в штангу, но так и не смогли забить гола, встреча завершилась со счетом 1:0.
В параллельной игре "Зенит" проводил матч с "Ростовом" (2:1) на своем поле, хозяева пропустили первыми уже на 7-й минуте, но до свистка на перерыв петербуржцы заработали пенальти, который реализовал Мантуан. Большую часть второго тайма счет был равным, на 85-й минуте бразильский нападающий Артур забил чемпионский гол, прошив руки вратаря ростовчан Сергея Песьякова.
Для клуба с берегов Невы это чемпионство стало шестым кряду и десятым за всю историю. Подопечные Сергея Семака набрали 57 очков, на втором месте в итоге оказался "Краснодар", а третью строчку заняло "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
Юран: чисто по-футбольному "Динамо" жалко, потому что не использовали такой шансище
Российский тренер Сергей Юран прокомментировал упущенное московским "Динамо" чемпионство в последнем туре.
Фото: ФК "Динамо"