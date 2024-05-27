"Мы не комментируем трансферные новости и слухи. Если будет какая-то официальная информация, мы её опубликуем на наших ресурсах", - цитирует Зимагулова "РБ Спорт".
Юрий Дюпин защищает цвета "Рубина" с лета 2019 года. На счету голкипера 148 матчей за казанскую команду, в которых он пропустил 173 гола и 52 раза оставил свои ворота "сухими". В этом сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 35 мячей и 9 раз отыграл на ноль. Контракт 36-летнего игрока с клубом из Казани истекает летом этого года.
Напомним, ранее сообщалось, что "Краснодар" может пригласить Дюпина в качестве замены Матвею Сафонову, если он перейдет в "ПСЖ".
Пресс-атташе "Рубина" - о возможном уходе Дюпина: не комментируем трансферные новости и слухи
Пресс-атташе казанского "Рубина" Владислав Зимагулов отреагировал на информацию о возможном уходе из команды этим летом вратаря Юрия Дюпина.
Фото: Чемпионат.com