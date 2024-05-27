Как сообщает "Чемпионат", подмосковные "Химки" договорились о переходе опорного полузащитника "Факела" Андрея Менделя.
Мендель выступает за "Факел" с июля 2021 года. В этом сезоне 29-летний хавбек принял участие в 18 матчах за воронежскую команду и отметился одной голевой передачей. Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает этим летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.
"Чемпионат": полузащитник "Факела" Мендель перейдет в "Химки"
Хавбек "Факела" Андрей Мендель продолжит карьеру в "Химках".
Фото: ФК "Факел"