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"Чемпионат": полузащитник "Факела" Мендель перейдет в "Химки"

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Хавбек "Факела" Андрей Мендель продолжит карьеру в "Химках".
Фото: ФК "Факел"
Как сообщает "Чемпионат", подмосковные "Химки" договорились о переходе опорного полузащитника "Факела" Андрея Менделя.

Мендель выступает за "Факел" с июля 2021 года. В этом сезоне 29-летний хавбек принял участие в 18 матчах за воронежскую команду и отметился одной голевой передачей. Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает этим летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

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