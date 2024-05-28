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Слишкович: ждем Промеса в “Спартаке”, надеемся, он вернется

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Тренер “Спартака” Владимир Слишкович высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"
– Надеюсь, эта история для Квинси как человека закончится хорошо. Мы ждем Промеса в “Спартаке”, надеемся, он вернется.

Отметим, что Промес по-прежнему остается в ОАЭ, где его недавно отпустили под залог. Квинси ожидает решения суда по запросу об экстрадиции в Нидерланды. На Родине нападающий московского “Спартака” приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюрьмы.

Напомним, действующее трудовое соглашение Промеса со “Спартаком” истекает в июне.

Источник: “РБ Спорт”

Владимир Слишкович Спартак Квинси Промес
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