– Надеюсь, эта история для Квинси как человека закончится хорошо. Мы ждем Промеса в “Спартаке”, надеемся, он вернется.
Отметим, что Промес по-прежнему остается в ОАЭ, где его недавно отпустили под залог. Квинси ожидает решения суда по запросу об экстрадиции в Нидерланды. На Родине нападающий московского “Спартака” приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюрьмы.
Напомним, действующее трудовое соглашение Промеса со “Спартаком” истекает в июне.
Источник: “РБ Спорт”
Слишкович: ждем Промеса в “Спартаке”, надеемся, он вернется
Тренер “Спартака” Владимир Слишкович высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"