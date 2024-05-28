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Изидор: думаю, Семак — это русский Фергюсон

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Нападающий “Зенита” Вильсон Изидор высказался о главном тренере команды Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
– Думаю, Сергей Семак — русский Фергюсон, это действительно хорошее сравнение. Шесть чемпионств подряд — это безумие!

Напомним, Сергей Семак с 2018 года возглавляет петербургский “Зенит”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2029/2030. В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу клуб с берегов Невы в очередной раз завоевал золотые медали. Это шестой подряд чемпионский титул “Зенита” при Семаке.

Источник: “РБ Спорт”

Зенит Сергей Семак
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