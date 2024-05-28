– Думаю, Сергей Семак — русский Фергюсон, это действительно хорошее сравнение. Шесть чемпионств подряд — это безумие!
Напомним, Сергей Семак с 2018 года возглавляет петербургский “Зенит”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2029/2030. В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу клуб с берегов Невы в очередной раз завоевал золотые медали. Это шестой подряд чемпионский титул “Зенита” при Семаке.
Источник: “РБ Спорт”
Изидор: думаю, Семак — это русский Фергюсон
Нападающий “Зенита” Вильсон Изидор высказался о главном тренере команды Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"