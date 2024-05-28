- Сейчас он собирается как следует отдохнуть, после чего снова сконцентрируется исключительно на футболе. Он получает удовольствие от города, от игры за "Ростов", но будущее знает только бог, поэтому я не вправе давать громкие обещания. Я не удивлён, что Роналдо сразу удалось закрепиться в "Ростове". Я и мой партнёр Фабио Менезеш довольны его прогрессом в России, - передаёт слова Гранхи Metaratings.ru.
23-летний бразильский правый вингер Роналдо перешёл в "Ростов" из болгарского "Левски" в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. В 15 матчах за жёлто-синих во всех турнирах нападающий отметился 6 забитыми голами и 2 результативными передачами.
Контракт Роналдо с "Ростовом" действует до конца июня 2028 года, его текущая трансферная стоимость по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.
"Не удивлён, что Роналдо сразу удалось закрепиться в "Ростове". Агент ответил на вопрос о будущем бразильского вингера
Агент бразильского нападающего "Ростова" Роналдо Хулио Сезар Гранха поделился информацией о дальнейших планах футболиста.
Фото: ФК "Ростов"