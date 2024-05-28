- Плохой сезон. Я не могу понять, почему ЦСКА никак не справился с одной бедой - голами на последних минутах. Ещё бы очков 15 - уже бы за что-то боролись наверху. Возможно, здесь проблема в психологии, но надо находиться в команде, чтобы понять, что действительно происходит. Сезон у ЦСКА получился кувырком, было много травм. Команда же строится по хребту: вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники. Как раз в хребте у нас и возникли проблемы, - передаёт слова Чанова "Чемпионат".
Московский ЦСКА завершил текущий сезон на шестом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 48 очков в 30 матчах. В Кубке России красно-синие завершили борьбу за трофей в финале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), уступив дорогу в Суперфинал петербургскому "Зениту" (1:1, 0:0, пен. 4:5).
В прошлом сезоне ЦСКА стал обладателем серебряных медалей чемпионата России, набрав 58 очков в 30 матчах, а также выиграл Кубок России, победив в Суперфинале в серии пенальти "Краснодар" (1:1, пен. 6:5).
Чанов: ЦСКА никак не справился с одной бедой, не могу понять, почему. Сезон получился кувырком
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил прошедший сезон для "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА