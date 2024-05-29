"Я сразу ночью записал ему историю. Как только он прочитал, написал ему в личные сообщения. Извинился, сказал, что это игровой эпизод и пожелал скорейшего выздоровления. Надеюсь, что он быстрее вернется. Он мне сразу ответил. Желаю ему в следующем сезоне самого лучшего. Чтобы шел по ступенькам вверх. Все нормально", - заявил Алип.
В финальном матче Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и ЦСКА голкипер "армейцев" Владислав Тороп получил тяжелую травму в столкновении с защитником "Зенита" Нуралы Алипом. У вратаря были диагностированы сотрясение мозга и перелом лицевой кости. Владислав Тороп перенес операцию и уже выписан из больницы.
В матче 30-го тура РПЛ между ЦСКА и "Уралом" Тороп присутствовал на трибунах стадиона. Ожидается, что голкипер полностью восстановится и вернется к тренировкам в середине сентября 2024-го года.
Источник: "Матч ТВ"
Алип - о травме Торопа в матче "Зенит" - ЦСКА: извинился и пожелал выздоровления. Он сразу ответил
Защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал, как извинялся перед голкипером ЦСКА Владиславом Торопом после эпизода с травмой вратаря.
Фото: РИА Новости