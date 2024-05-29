Санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере аргентинского центрального защитника Матиаса Переса из "Оренбурга". По данным "LegalBet", Матиас Перес, агентом которого является экс-форвард "Зенита" Алехандро Домингес, является одним из приоритетных выборов "сине-бело-голубых" для укрепления защиты в летнее трансферное окно.
Матиас Перес выступает в составе "Оренбурга" с января 2023-го года. Трансфер защитника из аргентинского "Лануса" обошелся клубу в 1 миллион евро. В текущем сезоне Матиас Перес записал на свой счет 7+1 по системе гол+пас в 27-ми матчах чемпионата России. Его контракт с "Оренбургом" рассчитан до лета 2025-го года.
"Зенит" может приобрести защитника "Оренбурга" Матиаса Переса
Центральный защитник "Оренбурга" Матиас Перес может перейти в "Зенит".
Фото: официальный сайт РПЛ