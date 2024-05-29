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Агент форварда "Црвены Звезды" Османа Букари: зимой был интерес из России. Посмотрим, как все сложится

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Футбольный агент Джордж Вустер, клиентом которого является нападающий "Црвены Звезды" Осман Букари, оценил вероятность переезда игрока в Россию.
Фото: Imago
"Мы открыты для предложений из России. Зимой был интерес к Осману. Посмотрим, как все сложится. Он готов приехать сюда", - заявил Вустер.

Ганский форвард Осман Букари перешел в "Црвену Звезду" из бельгийского "Гента" летом 2022-го года за 3 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 10+10 по системе гол+пас в 26-ти матчах за клуб во всех турнирах. 2 гола и 2 голевые передачи Букари записал на свой счет в матчах Лиги Чемпионов.

Источник: "РБ Спорт"

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