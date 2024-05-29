"Может ли Клаудиньо в будущем воссоединиться с Малкомом в "Аль-Хиляле"? От клуба нет никакого интереса, если где-то появилась информация - это ложь", - цитирует Гарсию "LegalBet".
Бразильский полузащитник Клаудиньо выступает за "Зенит" с лета 2021-го года. Трансфер плеймейкера из бразильского "РБ Брагантино" обошелся "сине-бело-голубым" в 12 миллионов евро. В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в 42-х матчах за "Зенит" в чемпионате, Кубке и Суперкубке России. На счету футболиста 5 забитых мячей и 9 голевых передач.
Бразилец Малком стал чемпионом Саудовской Аравии в составе клуба "Аль-Хиляль". Прошлым летом форвард перебрался в ближневосточный клуб из "Зенита". Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
Агент Гарсия: "Аль-Хиляль" не интересовался полузащитником "Зенита" Клаудиньо
Луис Фернандо Гарсия, агент хавбека "Зенита" Клаудиньо, опроверг возможность перехода своего клиента в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Зенит"