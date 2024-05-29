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Агент Дзюбы: Артём точно хочет продолжать играть в футбол

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Агент нападающего Артёма Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал его уход из московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
- Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артём точно хочет продолжать играть в футбол. Где окажется Дзюба, пока непонятно. Переговоры ведутся, есть интерес от нескольких клубов. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит. Зарубеж? Есть разные варианты, но приоритет Артёма - играть в России, - передаёт слова Гольдмана Sport24.

Ранее официальный телеграм-канал московского "Локомотива" объявил об уходе из клуба 35-летнего форварда Артёма Дзюбы в связи с истечением срока действия контракта. Экс-футболист петербургского "Зенита" и сборной России выступал за "железнодорожников" с февраля 2023 года. В 13 первых матчах за "Локомотив" Дзюба забил 8 голов, в 26 матчах текущего сезона - 4 гола.

"Локомотив" официально сообщил об уходе Дзюбы

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